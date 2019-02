Hof van Saksen Academie gaat zelf opleiden

Een bijzondere kick off vanmiddag bij Hof van Saksen in Nooitgedacht. Op het vakantiepark begint De Hof van Saksen Academie. Een gemengde groep van twintig personen wordt daar intern opgeleid tot kok, bediendend personeel, gastvrouw of gastheer.

En dat is niet zomaar een groep, zegt projectleider Cas van der Graaf namens Werkplein Drentsche Aa. "Het gaat om een mengeling van jongeren en ouderen, Nederlanders en Medelanders."De groep bestaat uit tien uitkeringsgerechtigden uit de kaartenbakken van Werkplein Drentsche Aa, met ondermeer enkele Syrische statushouders die nog aan het inburgeren zijn, wat jongeren vanuit het speciaal voortgezet onderwijs, en studenten van het Drenthe College.De Academie is een initiatief van Hof van Saksen, waarbij het Drenthe College in Assen en Werkplein Drentsche Aa (WPDA) zijn aangehaakt. WPDA is de sociale dienst van de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo. Ze kijken hoe ze jong en oud aan de slag kunnen helpen. Ook voert de organisatie de participatiewet uit, wat betekent dat ze passend werk zoeken voor kwetsbare groepen. Vanmiddag hebben alle betrokken partijen een samenwerkingsovereenkomst getekend voor het horecaopleidingsproject.De Hof van Saksen Academie is een nieuwe vorm van praktijkonderwijs, zegt Cas van der Graaf. "Ze worden volledig intern opgeleid door het horecabedrijf. Het gaat om de zogeheten beroepsbegeleidende leerweg de de niveaus 1, 2 en 3. Dus op mbo-niveau, maar zonder nog een dag naar school te hoeven, helemaal in de praktijk."Hof van Saksen heeft belang bij de interne horecaopleiding, want er is een ernstig tekort aan goed geschoold horecapersoneel. Het zijn niet per se kandidaten die al ervaring hebben in de horeca, vertelt Van der Graaf. "Zo is er een Syrische vluchteling, die van origine wiskundeleraar is, maar met zijn huidige taalachterstand kan in zijn vak niet aan de slag. Maar hij is ook vreselijk goed in de keuken. Daar gaat hij nu zich verder in scholen, via de Hof van Saksen Academie."Bedoeling is dat eind deze maand de lessen beginnen, en dat de groep jonge en oude studenten over een jaar klaargestoomd is om in de keuken of het restaurant van Hof van Saksen aan de slag te gaan.Aanvankelijk had Grand Café 't Wapen in Assen ambtieuze plannen om zo'n interne horecaopleiding te beginnen met horecabedrijven in de stad, en dan in samenwerking met het Drenthe College. Maar dat gebeurt nu bij het Hof van Saksen.