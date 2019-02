Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











'Ik had trillende handjes in de partij tegen Scott Mitchell' De duim van Stefano van Zeele gaat toch omhoog naast Scott Mitchell (foto: TV Drenthe)

DARTS – Het grootste dartstoernooi van Europa: de Dutch Open Darts is vandaag in De Bonte Wever in Assen van start gegaan. Op de eerste dag stonden de koppelwedstrijden op het programma. Het toernooi is uniek omdat de grote namen van het WK hier tegenover regionale spelers staan.

Geschreven door Karin Mulder

Zo stond Stefano van Zeele uit Assen vanmorgen met z'n koppelpartner Patrick de Boer tegenover niemand minder dan de wereldkampioen van de Lakeside in 2015: Scott Mitchell. De Engelsman speelde samen met de Nederlander Brian Lokken. Met 3-0 maakte het duo korte metten met de Drentse tegenstanders.



“Je wordt toch zenuwachtig. Je krijgt een trillende hand. Het is toch een meneer die je normaal gesproken op tv ziet en dan staat hij in één keer zomaar voor je neus. Je kan zo nooit je beste spel laten zien en hij gooide fantastisch. Ook nog twee keer 180 in één leg. Hij wint gewoon verdiend, klaar!”, zegt Van Zeele die na afloop nog snel even met Mitchell op de foto gaat.



Op groot TV-scherm

Ook Marcel Bos en Bennie Lunshof van Dartclub De Marsdijkhal hadden een bijzondere tegenstander geloot. Zij wisten vanmorgen één leg af te snoepen van Darryl Fitton. Het werd 3-1. De Engelsman ging in 2015 in Assen nog naar huis met een auto, nadat hij een nine-darter had gegooid. Maar Bos was niet onder de indruk van Fitton maar wel van z'n omgeving. Want Bos speelde vanmorgen op de TV-baan. “Ik denk wel dat wij hadden kunnen winnen als de finishing touch erop had gezeten. Maar helaas. Je ziet jezelf hier op een groot tv-scherm. Dat zijn wij niet gewend en zo'n speler wél”, zegt Bos na afloop.



Live op TV Drenthe

Morgen gaat het single-toernooi van start. De finalepartijen van de Dutch Open Darts zijn zondag vanaf 12.30 uur live te volgen op TV Drenthe.