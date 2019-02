Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











'Meten is weten dus schaf een CO-melder aan' 'Meten is weten dus schaf een CO-melder aan' (foto: Chiel van Veen / RTV Drenthe)

CO, oftewel koolmonoxide. Een sluipmoordenaar. Het gas kan in je huis hangen zonder dat je het door hebt, met ernstige gevolgen. En omdat voorkomen beter is dan genezen, houdt de brandweer volgende week samen met de brandwondenstichting een preventieweek.

Geschreven door Ineke Kemper

Want als je CV-installatie in orde is en je hebt een goede CO-melder dan ben je al een heel eind. "Laat je CV-ketel gewoon elk jaar keuren door een erkend installateur", zegt Marcel Buikema van brandweer Drenthe. "En koop zo'n meter, die gaat af als er een beetje koolmonoxide vrijkomt en dat voorkomt erger."



Ernstige gevolgen

Bij hoge concentraties koolmonoxide kun je flink ziek worden en zelfs overlijden. Het gas is gevaarlijk om je het niet ziet of ruikt. En de eerste klachten die je krijgt lijken op griepverschijnselen.



Een melder ophangen dus, maar wel op de juiste plek. "In een ruimte met een gaskachel of een houtkachel moet je 'm hoog hangen, aan het plafond of iets er onder op de muur. In andere ruimtes waar je bijvoorbeeld centrale verwarming hebt, kun je de melder beter op zithoogte hangen en in de slaapkamer op de hoogte van je kussen."



Ventileren

En een feestje in je houten schuurtje of een keet met daarin een kacheltje? Ook dan is het opletten geblazen. "Goed ventileren is heel belangrijk", aldus Buikema. "Dit is nu net de periode waarin de kachels veel gebruikt worden en er meer kans is op koolmonoxide dan in de zomer."



Als de melder afgaat

Heb je de boel op orde en gaat de melder toch af, dan moet je zo snel mogelijk je ramen en deuren open zetten en naar buiten gaan. Ben je niet ziek dan is vaak een controle door je CV-installateur voldoende om te kijken waar het probleem zit. In het ergste geval moet de brandweer komen om te meten en je huis te luchten. Wel is het altijd verstandig om je even te laten nakijken door een arts.