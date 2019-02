Deel dit artikel:













Kopstoot tijdens stappen levert werkstraf op De man had flink wat bier gedronken toen hij de kopstoot uitdeelde (foto: Pixabay)

Een 22-jarige man uit Peizermade moet voor een mishandeling tijdens een stapavond in Groningen als straf 20 uur werken. Als waarschuwing kreeg de man een voorwaardelijke werkstraf van 30 uur opgelegd.

De man kreeg tijdens een avondje uit op 28 september in de vroege ochtend een woordenwisseling met een medestapper. De twee kemphanen stonden in de kroeg tegenover elkaar. Hun hoofden raakten elkaar bijna. Ineens deelde de man uit Peizermade een kopstoot uit. Het slachtoffer liep letsel op aan zijn mond. Van twee tanden sloeg een stuk af.



Drank speelde een grote rol bij dit gebeuren. De 22-jarige had zo’n 15 biertjes weggetikt die avond, zei hij tegen de rechter. De officier van justitie eiste voor dit gedrag een werkstraf van 150 uur. Het slachtoffer wilde 2.000 euro aan smartengeld. De officier vond de helft van dit bedrag toewijsbaar. De rechter ging hier niet in mee.



Eerder veroordeeld

De man uit Peizermade is kortgeleden nog veroordeeld voor het verkopen van illegaal vuurwerk via Instagram. Hij kreeg toen een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van vier maanden opgelegd.



De rechter in Groningen hield rekening met deze recente veroordeling. De man werd toen volgens het volwassen-strafrecht bestraft. De rechter zette hier haar vraagtekens bij. Ze vond de 22-jarige nog erg jong in zijn doen en laten. Toch paste ze het adolescenten-strafrecht niet toe, maar verlaagde de straf.



De man moet daarnaast een sociale vaardigheidstraining volgen. De schadevordering vond de rechter onvoldoende onderbouwd en wees ze om die reden af.