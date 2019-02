Deel dit artikel:













Wat is er dit weekend te doen in Drenthe? Museum Havezate Mensinge ademt zondag nog meer historie dan normaal (foto: archief RTV Drenthe)

Je hebt de hele week hard gewerkt en dan is het eindelijk weekend. Hoe houd je jezelf dan bezig? Gelukkig is de provincie Drenthe een plek waar je je niet hoeft te vervelen tussen je werkdagen door. We hebben een aantal evenementen voor je op een rij gezet.

Paradarts in de Bonte Wever

Je kunt een kijkje nemen bij het paradarten in de Bonte Wever in Assen. Als onderdeel van het Dutch Open Darts vindt zaterdag om 10.30 uur het evenement plaats. De organisatie verwacht duizenden darters die mee doen aan de Dutch Open Darts en vele bezoekers. Er staan zo’n 150 dartbanen waar wedstrijden op worden gespeeld.



Kinderworkshop natuurfoto’s

Hoe mooi is het om in het winterweer foto’s te maken? Kinderen kunnen zaterdag 10.30 uur terecht op het Dwingelderveld. Daar start een wandeling waarin de deelnemers een cursus krijgen over natuurfotografie met smartphones. Onder leiding van een natuurgids krijgen de kinderen fotografieopdrachten en tips. Ook geeft de natuurgids uitleg over de dieren en planten die kenmerkend zijn voor het Dwingelderveld. De wandeling start bij het bezoekerscentrum Dwingelderveld, Benderse 22 in Ruinen.



Jumper & Schutrups Dogwalk

Hondenbaasjes kunnen zaterdag samen met hun viervoetige vriend(in) een uitgezette route bewandelen of crossen. Afgelopen jaren kwamen meer dan duizend hondenliefhebbers naar Exloo om een wandeling te maken door de natuur. Ook dit jaar zijn er weer een heleboel activiteiten voor honden én hun baasjes. Tijdens het crossen worden baasjes met een elastisch koord verbonden aan hun hond waardoor ze min of meer worden voortgetrokken door hun hond.



Ex-gokverslaafde vertelt levensverhaal in theater

Arjan, ex-gokverslaafde, vertelt zaterdag zijn levensverhaal in het theater. Hij was twintig jaar lang verslaafd, inmiddels is hij tien jaar clean. In zijn verhaal vertelt hij hoe een leven met twee gezichten ook twee waarheden kan bevatten. Wees gewaarschuwd: om het te kunnen begrijpen moet je het wel willen zien. ‘Kop of munt’ is zaterdag avond te zien in De Plataan in Meppel.



Muziek achter de voordeur Hoogeveen

Muziekliefhebbers kunnen zondag terecht in Hoogeveen. “Muziek verbindt, het brengt mensen bij elkaar. Wat is nou mooier om muziek aan een goed doel te binden?” vinden John Schoonheim en Jaap Uiterwijk Winkel van de Rotary. Zondag staan 17 artiesten en bands in verschillende woonkamers of bijzondere plekken in Hoogeveen. Het geld van het evenement gaat naar het goede doel Phihezo Hoogeveen. Deze stichting verzorgt sport- en spelactiviteiten voor mensen met een verstandelijke beperking in en rond Hoogeveen.



Restauratorendag in Museum Havezate Mensinge

Museum Havezate Mensinge ademt zondag nog meer historie dan normaal. Restaurateurs uit de regio laten in het museum en in Het Koetshuis restauratietechnieken zien. Liefhebbers en verhalenvertellers weten hun weg te vinden naar dit prachtige evenement in de kop van Drenthe. De Restauratorendag wordt gehouden van 13.00 tot 17.00 uur. De toegangsprijs is 6 euro voor volwassen, 3 euro voor kinderen van 12 t/m 17 jaar, kinderen jonger dan 12 jaar mogen gratis naar binnen.