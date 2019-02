Ondernemen in Drenthe: overal beestjes bij Wadudu

Janmar en Laura Katoele uit Beilen geven al heel wat jaren advies aan boeren over, voornamelijk, subsidies in de agrarische sector. Maar ondernemen is ook risico's nemen en dus zijn ze er naast hun adviesbureau heel wat anders naast gaan doen.

Dat is de enige manier om te leren: onderuit gaan Janmar Katoele

Wadudu heet het, een insectencentrum. "Wij houden ons bezig met advies, onderzoek en productie van de Black Soldier Fly en de meelworm", zegt Janmar Katoele."Wij zijn klein begonnen, in de douche van ons kantoorpand. Je moet ergens beginnen. We hadden op dat moment een afstudeerder die een onderwerp zocht. Toen zeiden we: reken maar een business case uit voor een meelworm." Vanuit hun adviesbureau kreeg Katoele tijdens een workshop te maken met insecten en dat liet 'm niet meer los."Uiteindelijk op de fiets naar de dierenwinkel gegaan, verhaal uitgelegd. Tien gram meelwormen meegekregen met de belofte: over een jaar terug met een kilo. En dat is gelukt.""Wij houden ons bezig met het vermeerderen van de Black Soldier Fly en de meelworm. Dat houdt in dat we hier niet de hele cyclus laten plaatsvinden, maar dat we de broederij zijn geworden van de insectenketen. Katoele maakt een vergelijking met de pluimveehouderij: "Wij leveren de eendagskuikens." Daarnaast doen ze onderzoek naar de beestjes en geven ook advies aan boeren die insecten willen kweken."Insecten gaan een belangrijke rol vervullen in voeding en in voer", legt Katoele uit. De vraag naar eiwitten neemt wereldwijd veel harder toe dan het aanbod en dus moet er volgens hem wat gebeuren. "De huidige landbouw zoals we dat nu georganiseerd hebben gaat dat gewoon niet trekken."Hij meent dat insecten een rol kunnen spelen. Om een kilo rundvlees te produceren is al tien kilo voedsel nodig voor de koe. Bij een insecten is dat één om één.Insecten gaan een grote rol vervullen dus en misschien speelt Wadudu daar ook wel een grote rol in. "We zijn begonnen op één vierkante meter, uiteindelijk is dat 250 vierkante meter geworden en de opzet is om in 2019 een grotere locatie neer te zetten, zo rond de 2000 vierkante meter."