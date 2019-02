Deel dit artikel:













Jennie Nijenhuis al 23 jaar drijvende kracht achter zwemmers ZPC Jennie Nijenhuis tussen haar zwemsters bij ZPC (foto: RTV Drenthe, Karin Mulder)

ZWEMMEN - "Ze doet alles voor ons", "ze heeft een hart van goud" en "zij heeft deze vereniging groot gemaakt". De zwemmers van ZPC lopen met haar weg. Maar toch denkt hoofdtrainer Jennie Nijenhuis (62) soms aan stoppen. Iedere week besteedt ze minimaal 23 uur aan de club en dat al 23 jaar lang.

Geschreven door Karin Mulder

"Als we zo'n competitiewedstrijd zoals vorige week zaterdag hebben. Dan is dat gewoon genieten. Als ik zie hoe de ploeg zwemt dan ben ik gewoon trots en denk ik: waarom zou ik stoppen? Het is gewoon het meest geweldige wat er is", zegt Nijenhuis.



Hobby

Het is donderdagochtend vijf uur als hoofdtrainer Nijenhuis zwembad De Dolfijn in Hoogeveen opent voor haar zwemmers. Om kwart over vijf begint de landtraining en daarna volgt de zwemtraining. Nijenhuis neemt iedere week vier ochtendtrainingen voor haar rekening. Daarnaast zijn er ook nog avondtrainingen en reist ze iedere donderdagmiddag naar Drachten om regionale talenten te trainen. "We krijgen wel een vrijwilligersvergoeding maar verder is het onbetaald, hobby dus", zegt Nijenhuis. Daarnaast heeft ze ook nog een betaalde baan van 18 uur in het zwembad in Hoogeveen.



Vaste waarde Hoofdklasse

ZPC promoveerde in het seizoen 2000/2001 naar de Hoofdklasse A: de hoogste competitie van Nederland en wisten zich daar keer op keer te handhaven. "We staan nu negende en doen het gewoon heel goed ten opzichte van grote verenigingen als PSV Eindhoven en Amsterdam", besluit Nijenhuis trots.