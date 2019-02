Motorcrosser (17) veroordeeld voor doorrijden na ongeval

Voor het veroorzaken van een ernstig ongeval en daarna doorrijden in Erica is een 17-jarige motorcrosser uit Ten Boer veroordeeld tot een taakstraf van 100 uur. Hiervan zijn 40 uur voorwaardelijk.

De jongen liet een zwaargewonde motorrijder achter. De crosser reed op 4 juni 2017 met een crossmotor op de Noordersloot in Erica. Hij sloeg linksaf zonder richting aan te geven. Hij nam de binnenbocht van de weg, kort voor twee motorrijders langs, die voor hem reden. De -toen- zestienjarige crosser remde. De twee motorrijders konden hem niet meer ontwijken.Een van de rijders was een 28-jarige man uit Vaassen. Hij liep een wervelbreuk op. De jongen reed door, maar meldde zich later alsnog op het bureau. De officier van justitie eiste een werkstraf van 80 uur, waarvan de helft voorwaardelijk. Die straf vond de rechter te laag.Vooral het doorrijden na het ongeval noemde de rechter ernstig. Naast de werkstraf kreeg de jongen ook een voorwaardelijke rijontzegging van tien maanden opgelegd.