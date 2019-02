Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Staatssecretaris over paasvuur: Ik ben voor tradities De discussie over paasvuren zwengelt aan (foto: Sergei Meijer)

Wel of geen paasvuren? De discussie zwengelt aan. Na de provinciale politiek, laat ook Raymond Koops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, weten wat hij ervan vindt.

"Ik ben heel erg voor tradities", zegt hij tegen omroep WNL. "Je moet je niet altijd afvragen of het functioneel is maar als ze dat daar mooi vinden om te doen en ze doen het één keer per jaar, zie ik geen probleem."



Eerder liet de Partij voor de Dieren in Drenthe en Overijssel weten dat de paasvuren voor veel dode dieren zorgen. Om die reden zouden de regels rond de vuren strenger moeten worden gemaakt.



Lijsttrekker Thea Potharst: "We willen niet direct aan de slag met het veranderen van een traditie, maar we willen wel kritisch kijken naar de manier waarop ze worden aangelegd." Ze noemt de paasvuren 'geen speerpunt'.



De discussie over de paasvuren woedt al langere tijd. Ook omdat het vuur fijnstof uitstoot.



[article143522:'Paasvuren dodelijk voor egels en vogels']