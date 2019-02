Bodycams voor handhavers in Assen

Handhavers in Assen worden binnenkort uitgerust met bodycams (foto: archief RTV Drenthe)

Handhavers in Assen worden binnenkort uitgerust met bodycams. De gemeente schaft tien van deze camera's aan voor de stadswachten.

De gemeente schafte eerder al camera's aan na een werkbezoek aan een politiekorps in Engeland voor de politie in Assen. Door deze proef bleek dat de politie veel baat heeft bij de bodycams. De camera's leiden tot een daling van het aantal geweldsincidenten tegen agenten.Het is de bedoeling dat de bodycams ook de handhavers gaan helpen bij het tegengaan van gewelddadige incidenten. De stadswachten die de camera's gaan dragen moeten zich wel aan een strikt protocol houden. Zo moet door middel van een badge duidelijk zijn dat ze een bodycam dragen, en moeten ze duidelijk aangeven aan mensen dat ze gefilmd worden.Deze proef met bodycams voor handhavers duurt drie jaar.