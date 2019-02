Deel dit artikel:













Nederlandse koppelfinale bij Dutch Open Darts Justin van Tergouw en Martijn Kleermaker staan in de finale van de Dutch Open Darts (foto: Facebook Justin van Tergouw)

DARTS - Na meer dan 500 wedstrijden vanaf vanmorgen half elf zijn de finalisten van het koppeltoernooi van de Dutch Open Darts in Assen voor de heren bekend. Het wordt een volledig Nederlandse eindstrijd. Daarin staan Martijn Kleermaker en Justin van Tergouw tegenover Gino Vos en Berry van Peer.

Geschreven door Karin Mulder

Vos en Van Peer bereikten relatief eenvoudig de eindstrijd. In de kwartfinale waren ze met 3-0 te sterk voor Jeffrey Sparidaans en Alexander Merkx. In de halve finale wonnen ze overtuigend met 4-1 van Derk Telnekes en Josephus Schenk.



Dames

Bij het koppeltoernooi bij de dames staat wereldkampioene Mikuru Suzuki in de finale. Samen met Yuriko Yamagochi kwam ze op 2-0 achter in de halve finale tegen Trina Gulliver en Paula Jacklin. Maar het Japanse duo knokte zich helemaal terug. Het werd utieindelijk 4-2.



In de eindstrijd zullen ze Lorraine Winstanley en Corrine Hammond treffen. Zij hadden in de halve finale weinig moeite met Suus Konings en Jana Kanovska. Eerder in het toernooi hadden de Engelse dames het echter zwaarder met Aileen de Graaf en Sharon Prins. De Nederlanders misten namelijk 5 matchdarts.