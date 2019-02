Deel dit artikel:













Automobilist rijdt door na aanrijding met scooter in Emmen De automobilist reed door na het ongeluk (foto: De Vries Media)

Een automobilist is aan het begin van de avond doorgereden nadat hij een scooterrijder had aangereden bij de rotonde Hondsrugweg met de Rondweg in Emmen.

De automobilist liet de gewonde scooterrijder gewond achter en ging ervandoor. De politie heeft een onderzoek ingesteld en heeft de mogelijke automobilist aangehouden. Die is meegenomen naar het bureau.



De scooterrijder is naar het ziekenhuis gebracht.