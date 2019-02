Proef met snelle intercity naar Randstad geslaagd, slechts 1 minuut vertraging

Het lukte bijna volgens dienstregeling: met één minuut vertraging kwam afgelopen nacht de proeftrein met de snellere intercity van het Noorden naar de Randstad in Den Haag aan.

Die vertraging werd opgelopen tussen Almere en Den Haag, want daarvoor was de proeftrein nog drie minuten te vroeg in Almere. Totale reistijd: twee uur en tweeëntwintig minuten.Een snellere intercity tussen Groningen en Den Haag moet er op korte termijn een kwartier korter over kunnen doen. Dat willen de overheden in het Noorden, NS en ProRail. Nu doet de IC er vaak twee uur en drieëndertig minuten over, oplopend tot twee uur en veertig minuten, afhankelijk van het moment waarop je reist.Na 2030 moet het zelfs een half uur korter kunnen. Dat kan door eerst alles uit het bestaande spoor en treinen te halen. En in de toekomst moet de reis nog veel korter. Na 2030 moet het spoor worden aangepast zodat je met nieuwe treinen veel harder kunt rijden. Alle partijen hebben daar voor vertrek van de proeftrein hun handtekening onder gezet. 6 februari gaat gedeputeerde Henk Brink van de provincie Drenthe het plan aanbieden aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat.Topmannen Pier Eringa van Prorail en Rogier van Boxtel van de NS hebben al plannen om nog sneller vanuit het noorden en andere delen van het land in de Randstad te kunnen zijn. Zittend in de comfortabele luxe rode stoelen van de eersteklas vouwen ze hun plannen om op delen van het spoor 200 of zelfs 250 kilometer per uur te gaan rijden uit. Maar daarvoor moet het spoor voor miljarden op de schop en die boodschap moet in Den Haag landen.NS en ProRail hebben een feestje van de testrit gemaakt. Behalve veel politici en bestuurders gaan er ook gewone reizigers mee. Ze hadden kaartjes gewonnen in de prijsvraag met de vraag waar de trein 160 km/u kon rijden. Dat is tussen Zwolle en Lelystad. En dat deed de proeftrein ook. De snelheid wordt live op een muur in de wagon geprojecteerd. Camera’s in de aanslag, 158, 159, 160: klik! De testtrein is een intercity direct die normaal over de hogesnelheidslijn rijdt. Met twee grote Traxx-locomotieven, met zeven rijtuigen. Ze lijken een beetje op de tussenwagons van de huidige koplopers die tussen Groningen en Zwolle rijden, maar dan luxer uitgevoerd.Terug naar de Drentse belangen. Gedeputeerde Henk Brink is ook mee. Hij is ervan overtuigd dat er ook in Assen gestopt zal gaan worden als de snellere intercity over bestaand spoor gaat komen, legt Brink uit. "Assen staat ook in het stuk waar iedereen vanavond de handtekening onder heeft gezet." NS regiodirecteur Joost van der Bijl is minder hoopvol. "Assen heeft beduidend minder instappers dan Groningen. En iedere stop is er één te veel in de beleving van doorgaande treinreizigers uit Groningen." Binnenkort doet de NS de proef nog een keer met een stop in Assen. De datum daarvan is nog niet bekend. Aan de spoortafel, waar alle partijen aan zitten, moet uiteindelijk een besluit vallen over wel of niet stoppen in Assen. Ook komt er nog een proef Leeuwarden-Randstad.Op het traject Groningen -Zwolle-Almere wordt de strakke dienstregeling met maar een stop van een minuut in Zwolle prima gehaald. Sterker nog: de trein is drie minuten te vroeg in Almere. "Dat is ook de tijd die nodig is om te kunnen remmen, stoppen en optrekken in Assen", constateert verkeersdeskundige Hans Waalkens van de provincie Drenthe die ook mee is. Doordat de trein daarna op een paar andere stukken spoor moet rijden dan gepland en daardoor door extra wissels moet, loopt hij een lichte vertraging op bij aankomst in Den Haag. De trein rijdt diep in de nacht met weinig andere treinen op z’n pad. "Dat wordt nog een flinke puzzel om de snellere intercity in de ochtend of avondspits tussen de andere treinen in te passen en op tijd te laten rijden op het druk bereden spoor in ons land."