Auto vliegt in brand in Meppel Auto in brand in Meppel (foto: Persbureau Meter) De brandweer blust het vuur (foto: Persbureau Meter) De auto stond vlak bij een schutting, die ook vlam vatte (foto: Persbureau Meter)

Een auto is vanochtend in vlammen opgegaan in Meppel. Dat gebeurde in de Graaf van Randwijckstraat.

Het vuur sloeg over naar een schutting, die ook vlam vatte. De brandweer heeft het vuur geblust.



Over de oorzaak van de autobrand is niets bekend. De politie doet onderzoek.