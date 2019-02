Deel dit artikel:













Oogheelkunde naar nieuwe locatie in Coevorden De Veltstroom in Coevorden (foto: RTV Drenthe/Steven Stegen)

Oogheelkunde in Coevorden is verhuisd van het Aleida Kramer naar het nieuwe gezondheidscentrum De Veltstroom. Daarmee is ook de laatste polikliniek van de Saxenburgh Groep verplaatst naar het nieuwe onderkomen.





Naast een nieuwe locatie, krijgt de afdeling met de verhuizing ook vernieuwde apparatuur. Met die nieuwe apparatuur kunnen de medewerkers meer en ingewikkelder behandelingen doen, waardoor minder patiënten doorverwezen hoeven te worden naar het ziekenhuis in Hardenberg.



