Elmar Reinders breekt neus na botsing met ploegleidersauto

WIELRENNEN - Een gebroken neus en twintig hechtingen op z'n bovenlip en op z'n kin. Elmar Reinders uit Assen is gistermiddag hard gevallen tijdens de Trofeo Andratx Lloseta op Mallorca.

De renner van Roompot-charles botste i n de afdaling op een ploegleiderswagen van Lotto Soudal die nagenoeg stil stond. Reinders was in de achtervolging op het peloton nadat hij een wiel had gewisseld. De 26-jarige Assenaar ligt nog altijd in het ziekenhuis.