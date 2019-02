Programma en afgelastingen zaterdagvoetbal

VOETBAL - Ook dit weekend heeft het amateurvoetbal last van het winterweer. Niet alle wedstrijden gaan zaterdag door.

De wedstrijden hieronder zijn inmiddels afgelast (de lijst wordt continu aangevuld. Missen we een afgelast duel? Geef het door via onzeclub@rtvdrenthe.nl of via twitter @drenthesport)DUNO-Sparta NijkerkKlazienaveen-De GriffioenDZOH-Pelikaan SDrenthina-NEC DelfzijlWaskemeer-RijperkerkNoordwolde-LTCHolwierde-DVC AppingedamHollandscheveld-ElimBSVV-BantSJS-SVBOBekijk hieronder het complete programma van vanmiddag.