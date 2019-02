Deel dit artikel:













Loopt er een wolf rond op Erica? Liep er een wolf op Erica rond? (foto: RTV Drenthe)

Verschillende mensen tipten de redactie van RTV Drenthe aan het begin van de middag. Ze dachten een wolf te hebben gezien op Erica.

Op een filmpje is te zien hoe een groot beest een haas opeet langs de Ericasestraat op Erica. Maar is het wel een wolf?



Boswachter Aaldrik Pot is resoluut: nee. "Dit beest heeft geen enkel kenmerk van een wolf. Het is waarschijnlijk een kruising tussen een berghond en een herdersachtige, met misschien wat huskybloed." Saillant detail: "Berghonden zijn gefokt om wolven bij het vee vandaan te houden."



'Verhouding klopt niet'

"Zijn kop is veel te rond voor een wolf. De vachtkleur is te wit, een wolf heeft veel meer grijs en grijsbruin als basiskleur. De oren van dit exemplaar zijn rond en hangen. Bij een wolf zijn de oren puntig en bovenop de kop. Ook de verhouding tussen poten en lijf klopt niet met een wolf", aldus de boswachter.



Volgens Pot komt dit kleurtype wolf sowieso in Noordwest-Europa niet veel voor.