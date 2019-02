VVD: Debat over 'aso-azc' in Hoogeveen komt er

Raadslid Mark Strolenberg van de VVD in Hoogeveen twijfelt er niet meer aan: er komt een debat over het 'aso-azc' in Hoogeveen. "We hebben steun van in ieder geval de SGP en ik ga er vanuit dat Gemeentebelangen het debat ook steunt."

Strolenberg was vandaag te gast in het Radio Drenthe-programma Cassata, net als Erik-Jan Kreuze, fractievoorzitter van het CDA in Hoogeveen. De VVD sprak eerder deze week al de wens uit een debat over het 'aso-azc' te willen.Zowel Strolenberg als Kreuze gebruiken liever niet de term 'aso-azc'. "Beter zou zijn: de aso-afdeling van het azc in Hoogeveen, want niet het hele azc is een aso-gebeuren."Officieel heet het 'aso-azc' een EBTL, oftewel een 'Extra Begeleiding en Toezichtlocatie. Het is een afgezonderd gebouw, met hekken er omheen, midden op het azc-terrein van de Grittenborgh, de voormalige gevangenis in Hoogeveen. "Het is een onderkomen met 28 tweepersoonskamers en een recreatie- en eetzaal. Een aparte afdeling dus", stelt Erik-Jan Kreuze. "In totaal zitten er zo'n vijfhonderd mensen in het azc, 22 mensen zitten in de EBTL."De VVD in Hoogeveen trekt nu aan de bel, naar aanleiding van een inspectierapport dat vorige week naar buiten kwam. Dat rapport kwam er, nadat er onderzoek werd gedaan naar de dood van een Algerijnse asielzoeker.Strolenberg: "Mensen die in een EBTL zitten, komen daar terecht omdat ze zich niet gedragen in een gewoon azc. Er zijn dan twee locaties waar je naar toe kunt in Nederland: Hoogeveen en Amsterdam. Maar die mensen die er zitten, blijken veel ernstigere gevallen te zijn, dan ons is voorgeschoteld. Volgens de burgemeester zijn het geen criminelen, maar zeventig procent van de mensen is in aanraking geweest met justitie. Elke week zijn er heftige incidenten in het EBLT, medewerkers worden bedreigd en drie keer per week wordt 112 gebeld. De politie moet dan komen om in te grijpen. Deze asielzoekers komen binnen na aanranding, brandstichting, zware mishandeling en zelfs poging tot moord, blijkt uit het inspectierapport. Dit is ernstiger dan wij ooit hadden vermoed.""In principe kun je die mensen er niet opsluiten, want het is geen gevangenis. Dus die mensen kunnen gewoon over straat lopen in Hoogeveen. Het speelt dan ook in Hoogeveen. Veel mensen zijn bezorgd. We krijgen meldingen binnen van situaties met dochters die bedreigd worden, maar mensen durven daar geen aangifte van te doen", zegt Strolenberg.Het 'aso-azc' is er nu een jaar en wat de VVD betreft is het een mislukt project en daarom moet er binnen een maand een oplossing zijn. De VVD wil daarom in het debat met de gemeenteraad discussiëren over drie opties:- niets doen, erop vertrouwen dat het in politiek Den Haag goed geregeld wordt;- actief in gesprek en voorwaarden stellen hoe we met dit project verder moeten;- stoppen, de aso-afdeling van het azc dichtdoen.Wanneer het debat in de raad van Hoogeveen wordt gevoerd, zal komende dinsdag bekend worden.Hoewel het debat nog moet plaatsvinden, lijkt Gemeentebelangen, coalitiepartij in Hoogeveen, voor de optie 'stoppen' te zijn. Op de website van de partij meldt raadslid Jan van der Sleen deze week over het integrale veiligheidsplan het volgende: "Het lijkt ons onderhand tijd worden dat het azc voor overlastgevende asielzoekers met crimineel gedrag gesloten gaat worden in Hoogeveen."