Paradarts steeds grotere en serieuzere sport Maar liefst 44 paradarters deden mee (Foto: RTV Drenthe/Petra Wijnsema) Paradarts was onderdeel van de Dutch Open Darts 2019 (Foto: RTV Drenthe/Wiedse Veenstra)

Maar liefst 44 paradarters uit Nederland, België, Denemarken, Engeland en Duitsland deden zaterdag mee aan de tweede editie van paradarts als onderdeel van de Dutch Open Darts bij de Bonte Wever in Assen. Dat is dertig procent meer deelnemers dan vorig jaar.

Geschreven door Petra Wijnsema

Tot blijdschap van bondscoach Marijke Zomer. “We zien dat steeds meer mensen ontdekken dat je met heel veel beperkingen toch kunt paradarten, want je hebt eigenlijk alleen maar een arm nodig om te gooien, dus het is echt groeiend. Volgend jaar hebben we een nog groter deel van de hal nodig”, aldus Zomer.



Paradarten op de kaart zetten

Ze verwacht dat de sport nog verder kan groeien. “Als Nederlands team willen we proberen paradarten meer op de kaart te zetten door bijvoorbeeld het onder de aandacht te brengen bij revalidatiecentra”, zegt Zomer.



Het enige verschil met gewoon darten is dat de paradarters een lager bord extra hebben waar ze op kunnen spelen, waarmee rolstoelers beter uit de voeten kunnen. Verder zijn de regels gelijk.



Voorbereiding op World Cup

Deelnemer Arie van der Rossel werd vorig jaar derde. “Ik verwacht een mooi toernooi en hoop dat ik dit jaar eerste wordt”, zegt hij. De Dutch Open Darts is voor hem een voorbereiding op de allereerste World Cup, die van 22 tot 24 februari in het Belgische Oostende wordt gehouden. Hieraan doen zo’n 75 deelnemers mee uit 16 landen. De Nederlandse selectie bestaat uit vier spelers.



Gebrek aan onderscheid

Doorn in het oog bij Van der Rossel is dat bij de Dutch Open Darts geen onderscheid wordt gemaakt tussen rolstoelers en anderen. “Als je kunt lopen kan je arm meer rust krijgen, dus het is niet helemaal eerlijk. En dat zeg ik niet omdat ik de concurrentie de winst niet gun”, aldus de deelnemer van Team NL.