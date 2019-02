Deel dit artikel:













Subtopper Hoogeveen rolt ZZVV op Een eenvoudige middag voor Hoogeveen op het eigen kunstgras (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

VOETBAL - Hoogeveen kan door een overtuigende zege op ZZVV verder naar boven kijken in de derde klasse D. Op het eigen kunstgras wist de thuisploeg de gasten uit Zuidwolde met 5-0 op te rollen.

Geschreven door Stijn Steenhuis

Voorafgaand aan het duel was het verschil op de ranglijst tussen Hoogeveen en ZZVV één plaatsje in het voordeel van de thuisploeg. In de aantrekkelijke openingsfase was het verschil op het veld groter. Na zes minuten spelen kwamen de blauw-witten op voorsprong.



Lachende gezichten

Een kwartier na de eigen goal van Matthijs Drent verdubbelde Damian Dissel de score. De rappe voorhoedespeler strafte een inschattingsfout van ZZVV-doelman Bas Blanken af.



Na de pauze gooide Hoogeveen het treffen snel op slot. Marco Santing en routinier Marcel Linthorst zorgden voor lachende gezichten in Hoogeveen (4-0). Waar ZZVV - dat Paul Bos en Janou van Veen moest missen - op jacht ging naar de eretreffer, zorgde invaller Julian Mol in de counter voor de genadeklap.



Comfortabel

Door de klinkende thuisoverwinning van Hoogeveen en zege van Nieuwleusen op Lutten is de spanning bovenin toegenomen. "Dat is ook de bedoeling", lachte coach van Hoogeveen Edward Sabandar na het laatste fluitsignaal. "In de eerste seizoenshelft hadden we veel moeite met scoren. Vandaag heb ik comfortabel langs de kant gestaan."



Promovendus Elim kwam door het winterse weer niet in actie en moet de koppositie aan Marknesse, dat wel in de baan kwam, overgeven. Hoogeveen staat vijfde.