Luister hier live naar AZ - FC Emmen

VOETBAL - FC Emmen hoopt vanavond de ongeslagen status na de winterstop vast te houden op bezoek bij een andere ploeg in vorm: AZ.

De formatie uit Alkmaar won de eerste twee duels in 2019 (van FC Utrecht en Heerenveen, met respectievelijk 3-0 en 2-0).Emmen hield PSV knap op 2-2 en versloeg vorige week VVV in Venlo met 3-2. Bij FC Emmen zitten de twee laatste versterkingen, Nick Kuipers en Andrej Lukic, op de bank.Luister via de link hieronder live naar het treffen tussen de nummers 4 en 14 in de eredivisie.