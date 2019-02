ACV haalt uit tegen Buitenpost

VOETBAL - ACV heeft in de Hoofdklasse B gewonnen van Buitenpost. De zege op eigen veld kreeg bovendien met ruime cijfers gestalte: 5-1.

Voor ACV is de overwinning van grote waarde in de strijd om de titel. Bij nieuw puntenverlies had de ploeg van trainer Fred de Boer de eerste plaats verder uit zicht zien raken. Een speelronde eerder was ACV nog naar de vijfde positie gezakt door een gelijkspel tegen CSV Apeldoorn. Door de zege op Buitenpost staan de Assenaren nu in punten gelijk met nummer drie Excelsior '31 en nummer vier Staphorst. De twee concurrenten speelden wel een wedstrijd minder dan ACV.De Drentse formatie sprong in de eerste helft tegen middenmoter Buitenpost uitstekend met de kansen om. Binnen het eerste half uur had het efficiënte ACV al een 3-0 voorsprong te pakken. Erik Eleveld brak de ban in de negende minuut door de bal heerlijk in de kruising te knallen. Vier minuten later verdubbelde Ezra Schrijver de marge door van dichtbij raak te schieten. Justin Mulder tekende via een uitbraak voor de 3-0. Bij deze treffer was Schrijver als aangever betrokken.ACV had voor de pauze bijna nog een vierde keer toegeslagen, maar Nande Wielink trof de paal. Vanuit het niets produceerde Buitenpost vlak voor rust de 3-1. Rob Dijkstra verlengde een vrije trap van Robin Huisman de Jong trefzeker met zijn hoofd. Een comeback voor de Friezen zat er echter niet in. Guus de Vries ontnam Buitenpost het laatste sprankje hoop door in de 48e minuut de 4-1 te maken.Wielink benadeelde ACV in het laatste half uur door zijn tweede gele kaart van de middag te incasseren. Ook met een man minder kwam de thuisclub evenwel niet meer in de problemen. Met zijn tweede doelpunt van de wedstrijd legde Schrijver de 5-1 eindstand vast.