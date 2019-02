Deel dit artikel:













Cassata #20: Hoe moet het verder met het aso-azc en hoort de snelle intercity in Assen te stoppen? Een kritisch rapport over het aso-azc in Hoogeveen en hoe moet het verder met de snelle intercity? (foto: RTV Drenthe)

In deze aflevering van Cassata praten we met VVD-raadslid Mark Strolenberg en Erik-Jan Kreuze, fractievoorzitter van het CDA over het 'aso-azc' in Hoogeveen. Oud-politicus Bert Middel bespreekt zijn autobiografie, en Agnes Mulder van het CDA en Jacob Bruintjes van de PvdA praten over het kinderpardon. Tafelgast is lijsttrekker van Sterk Lokaal Douwe Oosterveen.

01.27 - Douwe Oosterveen is weer terug op het oude nest en trekt de kar bij Sterk Lokaal. Hij komt praten over de ambities van de partij met het oog op de Provinciale Statenverkiezingen. Ook vertelt hij onder meer over zijn tijd als wethouder in Steenwijkerland.



06.58 - Naar aanleiding van het kritische inspectierapport over het 'aso-azc' in Hoogeveen schuiven Erik-Jan Kreuze (CDA-fractievoorzitter) en Mark Strolenberg (VVD-raadslid) aan.



23.29 - Oud-PvdA-politicus Bert Middel vertelt over zijn boek 'Die meneer is van ons...' Hierin vertelt hij over zijn rondgang langs de macht en onmacht van politiek en bestuur. Dat doet hij met zelfspot en ook zelfkritiek.



42: 15 - Tafelgast Douwe Oosterveen behandelt verschillende stellingen. Zo ziet hij het niet zitten dat er meer windmolens in Drenthe komen. Zonneparken behoren voor hem wel tot de mogelijkheden.



53: 41 - Hoe kijken Drentse politici aan tegen het nieuwe kinderpardon? Tweede Kamerlid Agnes Mulder en Jacob Bruintjes van het PvdA laten weten hoe ze erover denken.



1.03.19 - Ook de proef met de snelle intercity naar de Randstad komt aan bod. Volgens Agnes Mulder zou de trein absoluut in Assen moeten stoppen.