HZVV terug op niveau na zege op hekkensluiter

VOETBAL - Na een stroeve start in de eerste wedstrijd na de winterstop heeft HZVV het niveau van december teruggevonden. Tegen hekkensluiter Be Quick Dokkum wonnen de Hoogeveners met 5-0. Hiermee blijft de ploeg van trainer Gert van Duinen ruim aan de leiding van de 1e klasse E.

Ondanks dat Be Quick de ranglijst van de eerste klasse E sluit wilde Van Duinen de tegenstander niet onderschatten. "De laatste keer dat we tegen de hekkensluiter speelden verloren we onze eerste wedstrijd, destijds tegen Broekster Boys. Hier mochten we absoluut niet verliezen,"stelde hij.De Hoogeveners toonden vanaf het eerste fluitsignaal de betere partij te zijn. Desondanks werd er in de eerste helft door beide partijen niet gescoord. "Het tempo was wat laag. We waren vloeiend in de aanval en kregen zes á zeven grote kansen. Het was een wonder dat er geen treffers vielen."Na rust brak HZVV de wedstrijd open. Sander Dzemidzic scoorde twee keer, Lorenzo Valente maakte een doelpunt en ook Yoran Popovic trof twee keer het net. "Na de eerste treffer was het verzet bij de tegenstander gebroken. Ze speelden al alsof er niets te halen viel. Dat het nog 0-0 stond hield ze op de been," aldus Van Duinen.Door de ruime zege blijft HZVV koploper en heeft de ploeg nu 7 punten voorsprong op Oranje Nassau. "Deze zege is belangrijk, want je mag niet verliezen. Ons niveau van voor de winterstop komt langzaam terug. Alles staat nu weer goed op zijn plaats," sluit Van Duinen af.