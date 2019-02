Belangrijke zege voor Noordscheschut op naaste concurrent Balk

VOETBAL - Noordscheschut is lekker uit de winterstop gekomen. Na een periode met tegenvallende oefenresultaten won de ploeg van trainer Marc van Meel zaterdagmiddag de eerste competitiewedstrijd na de winterstop met 0-1 van naaste concurrent Balk. Daarmee klimt de formatie naar de zesde plaats op de ranglijst van de 1e klasse E.

Vorig seizoen verloor Noordscheschut nog beide partijen van Balk, maar dit jaar heeft de Drentse ploeg al zes punten kunnen pakken tegen de Friezen. In de uitwedstrijd van van vandaag moest er hard gevochten worden, maar door een treffer van Rijnald Vos trok Noordscheschut aan het langste eind."Het was een vechtwedstrijd, maar de overwinning is zeer verdiend," stelde Van Meel na afloop. "We leverden strijd, hadden energie en speelden in mijn ogen beter dan Balk."De eerste en enige treffer van de wedstrijd viel in de eerste helft. Uit een lange bal van Nick Koster tikte Vos de bal binnen. "Later in de wedstrijd hadden we nog een aantal kansen op de 0-2, maar daar lieten we het liggen. Koster redde nog wel een bal van onze eigen doellijn."Door de zege klimt Noordscheschut naar de zesde plaats op de ranglijst met 17 punten uit 13 wedstrijden. Daarmee gaat de ploeg voorbij aan Balk, Broekster Boys, VV Groningen en Olde Veste. "Dit is een heel belangrijke zege. Het was hard werken, maar we lieten zien een team te zijn.Ondanks dat we belangrijke pionnen als Melvin Mol en Danny Bouwman misten konden we vertrouwen op een sterke bank," aldus Van Meel.