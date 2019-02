Deel dit artikel:













Nuis derde bij laatste wereldbeker voor WK Afstanden Kjeld Nuis (hier op archieffoto) eindigde in Hamar als derde (foto: Soenar Chamid/ANP)

SCHAATSEN - Kjeld Nuis heeft tijdens de wereldbekerwedstrijd 1000 meter in Hamar genoegen moeten nemen met brons in een tijd van 1.08,71. Kai Verbij pakte goud met een winnende tijd van 1.08,47. Thomas Krol eindigde als tweede in 1.08,53.

Nuis rekende in een rechtstreeks duel af met zijn grote concurrent; de Rus Pavel Kuliznikov.



Eerder dit seizoen zag het podium van de 1000 meter er bij de tweede wereldbeker in het Japanse Tomakomai eveneens volledig Oranje uit. Nuis won toen, met zilver voor Verbij en brons voor Krol.



Dit kansrijke drietal verschijnt volgende week zaterdag op de 1000 meter bij de WK afstanden in Inzell eveneens aan de start. Nuis laat hierom de 1500 meter van zondag in Hamar schieten.