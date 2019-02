Deel dit artikel:













Sudosa-Desto lijdt nederlaag bij Dynamo Apeldoorn De heren van Sudosa-Desto verloren, maar de vrouwen zegevierden opnieuw (foto: Archief RTV Drenthe)

VOLLEYBAL - De heren van Sudosa-Desto hebben zaterdagmiddag met 3-1 verloren op bezoek bij SV Dynamo Apeldoorn 2. Ondanks dat de derde set werd gewonnen, ging de uiteindelijke winst naar de Apeldoorners.

Winst derde set

Nadat de Assenaren op een 2-0 achterstand kwamen na verliezen van 25-16 en 25-21, kwam de spanning terug toen de derde set werd gewonnen. 20-25 was de uitslag in de derde set, maar meer dan dat kon de ploeg van trainer Erik Noordijk niet forceren. De vierde set ging eveneens verloren in 25-18.



Hekkensluiter

Door deze nederlaag in sporthal Omnisport in Apeldoorn blijft Sudosa-Desto hekkensluiter in de Topdivisie. Na een knappe overwinning vorige week op de nummer vier Webton Hengelo waren de heren even hekkensluiter-af, maar door de zege van Tilburg diezelfde avond zakten ze weer naar de laatste plaats. Het punt dat vandaag gescoord is, brengt Sudosa-Desto wel dichterbij VCV uit Veenendaal. Dat verschil is nu slechts één punt, met één wedstrijd minder gespeeld



Dames nog steeds eerste

De dames van Sudosa-Desto hebben vanmiddag niet hun vierde clean sheet op een rij kunnen halen, maar wonnen wel. Door de 3-1 zege op de dames van Dynamo Tubbergen bezetten de dames van Mark Afman de koppositie in de eerste divisie nog steeds. De Assenaren staan vijf punten los van de nummer twee VC Sneek, dat op zijn beurt met 4-0 won.