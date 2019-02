Heren E&O houden punten thuis, dames geven ze mee aan gasten

Deel dit artikel:













HANDBAL - Met de hakken over de sloot houden de heren van E&O de punten in eigen huis. De Eredivisionist won met 23-20 van Tachos. Eerder die avond in Sporthal Angelslo verloren de dames met 21-25 van ZAP.

Geschreven door Myon Padding

De heren van trainer Freek Gielen draaiden een productieve en sterke beginfase. Daarmee veroorzaakte de ploeg uit Emmen een paniekaanvraag voor een time-out door Tachos.



Wouter Sijpkes

Onder meer goed keeperswerk van Wouter Sjipkes deed de harten van het publiek in Sporthal Angelslo sneller kloppen. Een strafworp, één op één duels en onverwachte aanvallen van de ploeg uit Waalwijk waren voor de doelman een reden om prachtige reddingen te laten zien. Met een tussenstand van 15-9 en dus een verschil van zes doelpunten zochten de eredivisionisten de kleedkamers op.



Onnodig moeilijk

Ondanks de sterke eerste helft draaide de wedstrijd het tweede bedrijf 360 graden. E&O stond te slapen en dat zag ook Freek Gielen, die daar niet over te spreken was. Tachos liep gevaarlijk in op de Emmenaren en daarmee werd het in de slotfase nog spannend waar de punten uiteindelijk in de tassen gestopt gingen worden.



In de slotfase werd de thuisploeg nog wakker en trok het de overwinning over de streep.



Opstartproblemen en pech voor dames

De dames van E&O konden in tegenstelling tot de heren, de beginfase van de eerste helft moeilijk draaiende krijgen. Mede door pech wisten de dames van Henk Smeenge de wedstrijd niet naar hun hand te zetten.



Ondanks de start met een beetje pech wisten de dames aan te haken bij ZAP. Bij rust vertrokken beide teams naar de kleedkamer in een gelijke stand: 11-11.



Geen stand

Toch wist E&O geen stand meer te houden in de tweede helft. Wel bleef de positiviteit en drive in de spelersgroep bestaan, maar uiteindelijk moesten de Emmenaren met vier doelpunten verschil en een verliespartij het wedstrijdveld verlaten.