Heren E&O winnen thuis, dames verliezen De heren van E&O winnen de thuiswedstrijd tegen Tachos. (Foto: RTV Drenthe/Myon Padding) De ploeg van trainer Freek Gielen maakte het onnodig spannend.. (Foto: RTV Drenthe/Myon Padding) Het eerste damesteam van E&O verliest met 21-25 van ZAP. (Foto: RTV Drenthe/Myon Padding)

HANDBAL - Met de hakken over de sloot hielden de heren van E&O de punten vanavond in eigen huis. De eredivisionist won met 23-20 van Tachos. Eerder op de avond in Sporthal Angelslo verloren de dames met 21-25 van ZAP.

Geschreven door Myon Padding

De heren van trainer Freek Gielen begonnen sterk aan de wedstrijd. Tachos voelde zich daardoor genoodzaakt snel een time-out aan te vragen.



Uitblinker Wouter Sijpkes

Keeper Wouter Sijpkes van E&O deed vooral de harten van het thuispubliek in Angelslo sneller kloppen. Met een aantal prachtige redding op één-op-één-situaties en een strafworp hield hij zijn ploeg op de been.



Uiteindelijk gingen de mannen van E&O met een voorsprong van 15-9 de kleedkamer in voor de rust.



De Emmenaren wisten hun sterke optreden van de eerste helft niet door te zetten in de tweede helft. E&O stond te slapen waardoor Tachos gevaarlijk dichtbij kwam. Daardoor werd het in de slotfase nog spannend, maar de mannen van E&O wisten de overwinning toch over de streep te trekken.



Dames vissen achter het net

De dames van E&O begonnen in tegenstelling tot de heren juist zwak aan de wedstrijd. Uiteindelijk lukte het de dames toch om aan te haken bij ZAP waardoor ze met 11-11 gingen rusten.



Alles leek op dat moment nog mogelijk voor E&O maar in de tweede helft had ZAP de overhand. Dat resulteerde uiteindelijk in een 21-25 eindstand in het voordeel van ZAP.