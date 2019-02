Deel dit artikel:













DOS'46 puntloos na zinderende slotfase tegen TOP DOS'46 blijft puntloos in Sassenheim

KORFBAL - In een zinderende slotfase is DOS'46 uit Nijveen er niet in geslaagd om tegen de koploper van de Korfbal League TOP Sassenheim punten te pakken. De formatie van Pascal Zegwaard had lang uitzicht op de zege, of in het slechtste geval een gelijkspel, maar verloor toch met 24-23.

Stuivertje wisselen

DOS'46 begon sterk tegen TOP en nam al vroeg een kleine voorsprong. Daarna was het vooral stuivertje wisselen en gingen beide ploegen gelijk op. TOP nam bij 13-12 een kleine voorsprong mee in de rust.



Na de rust kwam DOS'46 opnieuw sterk uit de startblokken en na vier treffers was de stand met 14-16 weer in het voordeel van de Drenten. Wat volgde was een zware fysieke wedstrijd waar om elk punt werd gevochten en het nodige lichamelijke contact niet werd geschuwd. DOS'46 kreeg in de tweede helft drie strafworpen, al liet de scheidsrechter wel veel doorspelen.



Wisselen van vak

Verdedigend stond DOS'46 sterk op het veld, waardoor topschutters als Celeste Split werden gecontroleerd. Voorin maakten Harjan Visscher en Jelmer Jonker de meeste treffers. Halverwege de tweede helft koos Zegwaard ervoor om de twee 'spitsen' van vak te laten wisselen. Dit zorgde er in de slotfase echter voor dat de ploeg minder goed aan scoren toekwam.



"Het was een beslissing waarmee we een risico namen, maar als je achterstaat en de wedstrijd kabbelt door dan vraagt men zich af waarom we niks hadden aangepast. We deden nu wat en het pakte niet zozeer goed of slecht uit. We kregen minder kansen dan daarvoor, maar dat kwam ook omdat TOP de druk opvoerde," verklaarde Zegwaard zijn keuze.



Kans eindigt op korf

In de slotfase werd lang niet gescoord bij een tussenstand van 23-23. TOP mistte een aantal grote kansen op de winnende treffer, maar DOS'46 kon toch niet voorkomen dat Mick Snel met nog anderhalf minuut op de klok de 24-23 binnen schoot. Een ultieme kans van DOS'46 eindigde op de rand van de korf, waardoor de volledige buit in Sassenheim bleef.



"We speelden een goede wedstrijd, veel beter dan vorige week," aldus Zegwaard. "We maken hier de wedstrijd en daar ben ik trots op. We zijn dichtbij gekomen en dan is het natuurlijk balen dat we puntloos achter blijven."



DOS'46 blijft zevende in de Korfbal League met acht punten uit 11 wedstrijden. Volgend weekend staat opnieuw een zware pot te wachten, dan komt PKC uit Papendrecht naar Nijeveen.