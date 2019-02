Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Wereldkampioene Mikuru Suzuki in singlefinale Dutch Open Darts Suzuki (36) won eenvoudig van Anneke Kuijten in de halve finale met 4-2. (Foto: RTV Drenthe/Karin Mulder)

DARTS - Regerend BDO-wereldkampioene Mikuru Suzuki heeft zich in de Bonte Wever geplaatst voor de singlefinale van de Dutch Open Darts in Assen. De Japanse en haar teamgenoot Yuriko Yamagochi plaatsen zich gisteren ook al voor de koppelfinale bij de vrouwen.

De tegenstander van Suzuki in de singlefinale is oud-winnares Aileen de Graaf uit Bunschoten. De Graaf won in 2014 en 2015 de Dutch Open bij de vrouwen. In 2015 won zij ook de koppelfinale



De 36-jarige Suzuki had weinig moeite met haar opponent in de halve finale, Anneke Kuijten. De Japanse won met 4-1. Ook De Graaf, verliezend finalist van vorig jaar, kende een relatief makkelijke halve finale. Zij won met 4-2 van Laura Turner.



Mannen

Bij de mannen gaan de beste 64 spelers door naar morgen. Grote namen als Martin Adams, Scott Mitchell, Ross Montgomery, Darryl Fitton en Tony O'Shea doen nog mee in de strijd. Ook Willem Mandigers, de beste Nederlander op de Lakeside, zien we morgen terug.



Live op TV Drenthe

De finales worden morgen vanaf 13.30 uur live uitgezonden op TV Drenthe