Nipt verlies voor Tjoba na sterke comeback Een nipte nederlaag voor de dames van Tjoba (foto: Archief RTV Drenthe)

VOLLEYBAL - De dames van Tjoba hebben in eigen huis een nipte nederlaag geleden tegen Set Up'65 uit Ootmarsum. In Klazienaveen eindigde de wedstrijd in 2-3. Tjoba blijft hierdoor hekkensluiter in de Eerste divisie A.

Achterstand

De bezoekende ploeg uit Ootmarsum staat op de zevende plaats in de Eerste divisie. Tjoba verloor de eerste set al krap in 23-25, maar na een 19-25 nederlaag in de tweede set keken de Klazienaveners al tegen een aanzienlijke achterstand aan.



Daarna kwam de ploeg van trainer Tjarko Muis terug in de wedstrijd. Set Up'65 werd in twee sets weggespeeld met 25-17 en 25-18 waardoor de spanning volledig terug was.



In de laatste set gingen beide ploegen opnieuw lang gelijk op. Tjoba verzaakte echter de winst binnen te halen en in 14-16 gingen de setzege en de eindzege toch naar de bezoekers.



Stand

Tjoba schrijft wel twee punten bij aan het totaal dat daarmee uitkomt op 16 punten. De achterstand op Zwolle is slechts één punt, en die ploeg heeft nog een wedstrijd meer gespeeld.