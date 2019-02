Deel dit artikel:













Hurry-Up verliest van Green Park Aalsmeer Hurry-Up grijpt naast de overwinningen Aalsmeer. (Foto: archief RTV Drenthe)

HANDBAL - Hurry-Up is tegen Aalsmeer tegen opnieuw een nederlaag aangelopen in de BENE-League. De ploeg van coach Tim Remer verloor met 33-30 van de nummer vijf.

De eerste helft ging lang gelijk op. Het onderlinge verschil was tot vlak voor de rust niet meer dan 1 á 2 punten, maar kort voor rust tilde de thuislcub de stand toch nog naar 18-15. Hurry-Up kwam sterk uit de startblokken in de tweede helft en In de 38e minuut zorgde Ronald Suelmann voor de gelijkmaker (20-20). De Drentse club leek erop en erover te gaan (bij 21-23), maar Aalsmeer pareerde op tijd en knokte zich naar een uiteindelijke 33-30 zege.

​

Door de nederlaag blijft Hurry-Up tiende in de BENE-League met 9 punten uit zestien wedstrijden.