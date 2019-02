Deel dit artikel:













Red Giants leeft op in Promotiedivisie na zege op Grasshoppers

BASKETBALL - Red Giants uit Meppel heeft in de eigen hal een belangrijke zege geboekt op Grasshoppers uit Katwijk. Tegen de nummer drie van de Promotiedivisie won de Drentse formatie van Patrick Koning met 85-80. Daarmee verstevigt de ploeg de vijfde positie in de ranglijst.

Gelijk op

Red Giants kende een moeilijke openingsfase van het seizoen, met als dieptepunt het verlies tegen De Groene Uilen, dat op dat moment hekkensluiter in de Promotiedivisie was. De laatste paar weken gaat het echter buitengewoon goed met de Meppeler formatie en dat resulteerde zaterdagavond in een zege op één van de favorieten, Grasshoppers uit Katwijk.



Beide ploegen gingen lang gelijk op en elke keer als Red Giants een kleine voorsprong wist te forceren kwamen de bezoekers weer snel langszij. Bij rust had Grasshoppers een 40-43 voorsprong genomen en in het derde kwart werd die voorsprong uitgebreid naar tien punten.



Kentering in vierde kwart

In het vierde kwart voerde de thuisploeg de druk echter op en kwam het vaker tot scoren. Van dichtbij de basket werden belangrijke punten gesprokkeld. "Het was puntjes pingelen in dat vierde kwart,'" stelt Patrick Koning. "Bij een voorsprong van 82-80 begon Grasshoppers fouten te maken om weer in balbezit te komen. Dit plan mislukte en door de vrije worpen konden wij de score uitbreiden."



Koning was na afloop van de wedstrijd zeer te spreken over het spel van zijn ploeg. "Na het verlies op De Groene Uilen hebben we de koppen bij elkaar gestoken. Hierna zijn we aanzienlijk beter gaan spelen. Je wint niet snel van een ploeg als Grasshoppers, maar we raakten niet in paniek en bleven goed onder de basket komen. We misten wel veel driepunters, wat normaal gesproken ons wapen is. Als we dat beter doen maken we zelfs tegen de koploper kans," zegt hij.



Stand

Door de zege komt Red Giants op 18 punten uit evenveel wedstrijden. Het gat met de 'Final Four' is geslonken naar 6 punten. Dat lijkt een onmogelijke taak voor Koning en zijn ploeg. "Vandaag hebben we echter laten zien dat alles mogelijk is in deze strijd. Als we deze vorm doorzetten en niet teveel tegen blessures aanlopen dan kunnen we alsnog aanhaken."



Volgende week speelt Red Giants tegen de nummer acht UBALL uit Utrecht en een week later wacht koploper Lokomotief uit Rijswijk.