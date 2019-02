Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Wie vond jij de beste Emmen-speler tegen AZ? FC Emmen - AZ (foto: RTV Drenthe)

FC Emmen is er in Alkmaar niet in geslaagd de eerste twee wedstrijden na de winterstop een goed vervolg te geven.





AZ was in eigen huis met 5-0 te sterk voor de Emmenaren. Wie vond jij vanavond ondanks de nederlaag de beste Emmenaar? Breng hieronder je stem uit.