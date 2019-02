Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











FC Emmen kansloos onderuit bij AZ: 5-0 FC Emmen kende een kansloze avond in Alkmaar en verloor voor het eerst in 2019

VOETBAL - FC Emmen kon de uitstekende prestaties tegen PSV en VVV geen goed vervolg geven in Alkmaar tegen AZ. De nummer 4 van de eredivisie was duidelijk een maat te groot voor de nummer 14. Het duel eindigde in 5-0.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Door de nederlaag is FC Emmen een plek gezakt in de stand. FC Groningen, dat met 2-1 won van Willem II, is de Drentse ploeg gepasseerd. Emmen staat nu 14e met 20 punten uit 21 duels.



AZ begint sterk

AZ kwam furieus uit de startblokken en greep FC Emmen vanaf minuut één bij de keel. Toch had de ploeg van trainer John van den Brom twee strafschoppen nodig om te scoren. Teun Koopmeiners mocht twee keer aanleggen en deed dat foutloos. Kort voor rust kwam AZ op 3-0 nadat Michael de Leeuw een voorzet van Jonas Svensson ongelukkig in eigen doel werkte.



Dick Lukkien greep in de rust in en bracht in de tweede helft Nico Neidhart (voor Gersom Klok) en nieuweling Andrej Lukic (voor Alexander Bannink), maar veel effect had dat niet, want binnen een minuut schoot Calvin Stengs simpel de 4-0 tegen de touwen.



'Ik kreeg een misselijk gevoel'

Echt uitbundig werd de treffer niet gevierd omdat Idrissi en Seuntjens met elkaar in botsing waren gekomen. Seuntjens kwam daar niet goed vanaf. Hij werd met een brancard van het veld gedragen. Calvin Stengs leek wel even aangeslagen na de botsing. "Ik zag Idrissi en Mats liggen en zijn ogen draaiden weg, dus ik schrok wel even", reageerde hij bij Fox Sports. "Ik kreeg een misselijk gevoel in m'n buik." Seuntjens werd vervangen door Bjørn Johnsen.



Het publiek moest daarna tot de 80e minuut wachten op het slotakkoord. Die kwam van Johnsen. Hij bepaalde de eindstand op 5-0.