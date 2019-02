Deel dit artikel:













Red Giants treedt terug uit Promotiedivisie Red Giants is bezig met het laatste jaar in de Promotiedivisie (foto: Archief RTV Drenthe)

BASKETBALL - Red Giants uit Meppel is bezig aan zijn voorlopig laatste jaar in de Promotiedivisie. Dat heeft trainer Patrick Koning zaterdag bevestigd. Na ruim tien jaar op dit niveau te hebben gespeeld gaat de club zich op een lager niveau richten op doorstroming van regionale spelers.

In het seizoen 2015/2016 pakte Red Giants de titel in de Promotiedivisie. Dit jaar staat de ploeg op de vijfde plaats in de ranglijst en maakt het nog altijd kans om bij de 'Final Four' te komen. Hoe het seizoen ook afloopt, een nieuw seizoen in de Promotiedivisie komt er voorlopig niet.



Talenten uit Meppel

"De club heeft besloten om het eerste team terug te plaatsen naar de tweede divisie. Dit heeft met kosten te maken die de club maakt in de Promotiedivisie, maar ook met het feit dat er nauwelijks nog spelers uit Meppel en omstreken in het team zitten," legt Koning uit.



Door de lat lager te leggen hoopt de club dat meer spelers uit Meppel de kans krijgen in het eerste team, om wellicht in de toekomst ooit weer terug te kunnen komen in de Promotiedivisie.



Stoppen of doorgaan

Koning had in november aangegeven te willen stoppen als trainer bij het eerste van Red Giants, maar ziet in deze nieuwe opzet weer kansen. "Ik zou gaan stoppen, maar het begeleiden van jonge spelers lijkt me best leuk. Het is toch mijn club. Ik ben echter de opties nog aan het afwegen," legt hij uit.



Voor nu focust Red Giants zich nog volledig op het halen van de strijd om het kampioenschap. "Het zou wel fantastisch zijn om tien jaar in de Promotiedivisie te kunnen afsluiten met een plaats bij de Final Four," aldus Koning.