FC Emmen-captain Anco Jansen: naïef, lief en dom

VOETBAL - Een wedstrijd om snel te vergeten, maar toch ook wel een duel die nog even nabesproken dient te worden. De wedstrijd van FC Emmen tegen AZ was eigenlijk geen moment een wedstrijd en eindigde in 5-0.

FC Emmen kansloos onderuit bij AZ: 5-0

Wie was de beste Emmenaar in Alkmaar?

"We waren naïef en lief", aldus Keziah Veendorp. "Dat mogen we onszelf verwijten. Niemand greep in, terwijl we in de laatste linie voor ons gevoel van alle kanten AZ-spelers op ons af zagen komen." Anco Jansen deelde de mening van Veendorp en voegde daar het woord 'dom' aan toe. "Dan heb ik het over die strafschoppen, waardoor we met 2-0 achterkomen. Dat weten de spelers in kwestie zelf ook dondersgoed."Na de 3-0 leek het duel gespeeld, al hoopte Dick Lukkien met Nico Neidhart en Andrej Lukic (voor Gersom Klok en Alexander Bannink) in de tweede helft toch nog iets te forceren. "Maar we moesten ook kijken naar het doelsaldo. Dan kan je wel open huis houden, maar we wilden wat meer zekerheid in bouwen. En ik vond dat dat ook wel lukte, al besef ik dat AZ het misschien na de 4-0 wel best vond."