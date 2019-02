Deel dit artikel:













Gewonde bij ongeluk op A28 bij Beilen De auto belandde op de kop in de sloot (foto: Persbureau Meter)

Bij een ongeluk op de A28 in Beilen is vanochtend een inzittende van een personenauto gewond geraakt.

De auto van het slachtoffer raakte van de weg en belandde op de kop in een sloot. Een tweede inzittende is niet bij de auto aangetroffen en wordt door de politie nog gezocht.



Het is onbekend of het bij de gewonde om de bestuurder of de passagier gaat. Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend.