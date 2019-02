Programma en afgelastingen zondagvoetbal

VOETBAL - Ook zondag gaan er, door de winterse omstandigheden, een aantal voetbalwedstrijden niet door. Bekijk hier het programma.

De wedstrijden hieronder zijn inmiddels afgelast (de lijst wordt continu aangevuld. Missen we een afgelast duel? Geef het door via onzeclub@rtvdrenthe.nl of via twitter @drenthesport)Nieuw Buinen-GRC GroningenWVV-GAVCPeize-GVAV RapiditasRoden-St. AnnaparochieASVB-OerterpOlyphia-JubbegaValthermond-FC AssenGermanicus-StadskanaalAlleen Kwiek-SVZ gaat door, de rest is afgelastTer Apel-RaptimTwedo-RuinenDalen-CECRuinerwold-SVV'04Dwingeloo-THORRead Swart-HavelteAlleen Hoogersmilde-Westerwolde gaat door, de rest is afgelastTitan-VIOSSchoonebeek-EHSKSC-HODOSweel-OVCBargeres-WijsterYde de Punt-OosterstreekHH Combi-ZevenhuizenAlleen Alteveer-Buinerveen gaat door, de rest is afgelastBekijk hieronder het complete programma van vanmiddag.