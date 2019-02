Deel dit artikel:













Van Peer en Vos winnen koppelfinale mannen Dutch Open Darts Van Peer en Vos winnen de koppelfinale bij de mannen (foto: Stijn Steenhuis/RTV Drenthe)

Berry van Peer en Gino Vos zijn de winnaars bij de mannen van de koppelfinale van de Dutch Open Darts.

Ze versloegen in De Bonte Wever in een spannende finale Martijn Kleermaker en Justin van Tergouw met 5-4.



Van Peer en Vos wisten terug te komen van een 3-1 achterstand. Bij de stand 4-4 kregen Kleermaker en Tergouw een aantal matchdarts, maar wisten die niet te benutten.



"Het betekent alles", zegt Berry van Peer. "We komen op achterstand en we winnen nog. Je moet nooit opgeven en dat hebben we gedaan. Het ging bij het ingooien al zo lekker. We kregen een aantal matchdarts tegen, maar pakken het toch."