Actiegroep Willeke Dost wil 'graven met de botte bijl'

De groep Zoekactie Willeke Dost wil binnen nu en een aantal dagen met groot materieel gaan graven naar het verdwenen meisje. De actie moet plaatsvinden achter de boerderij van de pleegouders van het meisje in Koekange.

De politie en het Openbaar Ministerie hebben zich volgens amateurspeurder Jan Huzen niet gehouden aan een ultimatum. De groep wilde dat voor 3 februari actie werd ondernomen op basis van nieuwe grondradarbeelden, maar er gebeurde tot nu toe niets."Dat betekent dat we met een grote mobiele kraan razendsnel tot op diepte gaan graven waarbij bewijs centraal komt te staan", stelt amateurspeurder Jan Huzen. "Dit lijkt wellicht respectloos, maar voor een zorgvuldige afgraving zal ons zeker de tijd niet gegund worden."De amateurspeurders hebben de politie grondradarbeelden aangeleverd, waarop iets te zien is dat volgens de groep 'als zeer interessant en verdacht kan worden aangemerkt'. Jan Huzen zegt op Facebook dat hij hoopt dat de graafmachine 20 minuten de tijd krijgt om te graven: "Een cordon van mensen kan hierbij belangrijk zijn."De grondraderbeelden werden gemaakt op 8 december met apparatuur van Volker Stevin. De actiegroep hekelt de traagheid waarmee politie en OM de zaak aanpakken. "Wij hebben geen andere keuzes meer", aldus Huzen.De aangekondigde graafactie achter de boerderij van de pleegouders van Willeke is niet de eerste. De politie besloot in november een deel van het weiland af te graven. Ook toen waren grondradarbeelden de aanleiding , samen met druk vanuit de actiegroep.Eind december werden door de politie acht mensen uit het weiland achter de boerderij waar Willeke Dost woonde gehaald.Op Eerste Kerstdag hebben Jan Huzen en Ab Bruintjes in het holst van de nacht zelf gegraven naar aanwijzingen. Ook dat gebeurde naar aanleiding van de grondradarbeelden die op 8 december gemaakt zijn. Ab Bruintjes heeft de groep inmiddels verlaten De destijds 15-jarige Willeke Dost verdween op 15 januari 1992 uit de boerderij van haar pleegouders in Koekange. Niemand heeft daarna nog iets van het meisje vernomen.