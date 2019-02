Deel dit artikel:













Roestig Hoogeveen in slotfase langs Be Quick 1887 Hoogeveen heeft het lastig met Be Quick (Foto: RTV Drenthe/Stan Timmerman)

VOETBAL - Hoogeveen heeft een zwaarbevochten 2-1 overwinning behaald op Be Quick 1887. In een knotsgekke slotfase besliste Sadik Spijodic het duel.

Geschreven door René Posthuma

Door de overwinning heeft de ploeg van trainer Nico Haak nog steeds de minste verliespunten in de hoofdklasse A.



De thuisclub kwam roestig uit de startblokken. Hoogeveen zag de eerste twee wedstrijden na de winterstop afgelast worden en had in de beginfase zichtbaar moeite om op gang te komen. Nieuwelingen Kjelt Engbers en Menno Heerkes begonnen op de bank, terwijl de derde versterking van de winterstop, Saber Hendriks, geblesseerd moest toekijken. Engbers kwam over van FC Emmen, Hendrik en Heerkes van HHC Hardenberg.



Nadat Rico Cordes voor de gasten de eerste kans van de wedstrijd had gemist, kwam Hoogeveen iets beter in de wedstrijd.



Schitterende treffer

Lang viel er voor het publiek niets te genieten. Beide ploegen hielden elkaar in evenwicht op het middenveld, kansen waren op rantsoen totdat Sadik Spijodic besloot om van ruim twintig meter uit te halen. Zijn schot belandde in de kruising en bracht de ruststand op 1-0.



De tweede helft begon een stuk aantrekkelijker dan de hele eerste helft. Met name Bjorn Zwikker kreeg een paar goede kansen, maar was ongelukkig in de afronding. Maar ook de gasten zochten de aanval, zodat een aantrekkelijke wedstrijd ontstond.



Borgman belangrijk

Hoogeveen-doelman Nick Borgman moest twee keer handelend optreden toen invaller Gertjan Liewes twee keer alleen voor hem opdook. Met name de twee keer was een niet te missen kans die door Liewes, twee meter voor het doel, toch werd gemist. De veel te zachte inzet kon door Borgman nog worden gekeerd.



In een spannende slotfase kregen de gasten een strafschop. Borgman keerde de inzet van Faraouni, maar Jan Stoker was er als de kippen bij om de 1-1 binnen te tikken. Hoogeveen leek dure punten mis te lopen, maar in de slotseconde was het weer Spijodic die, met zijn tweede van de middag, de wedstrijd besliste.