Suzuki verslaat De Graaf in vrouwenfinale Dutch Open Darts Mikiru Suzuki wint het vrouwentoernooi van de Dutch Open Darts.(Foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

DARTS - Aileen de Graaf heeft naast de titel in het vrouwentoernooi van de Dutch Open Darts gegrepen. De finale tegen Mikuru Suzuki ging met 5-2 verloren.

De Graaf was in Assen op jacht naar haar derde titel. In 2014 en 2015 ging ze met de hoofdprijs aan de haal. "Ik begon niet goed en zij profiteerde", blikt De Graaf terug op haar nederlaag. "Het begon daarna nog wel bij mij te lopen, maar het was te laat."



BDO-wereldkampioene Suzuki maakte haar favorietenrol waar in haar eerste enkelfinale op de Dutch Open Darts. Eerder op de dag was ze met haar partner Yuriko Yamagochi ook al succesvol in de Drentse hoofdstad. Het duo won de koppelfinale met 4-0.