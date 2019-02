WKE-spits Bakker met de hak heer en meester

VOETBAL - Op het sportpark Grote Geert aan de Sluisvierweg werd vanmiddag een echte derby gespeeld. WKE nam het thuis op tegen Weerdinge in 3C. Op de ranglijst slechts 3 punten verschil in het voordeel van de thuisclubs en op de kaart enkel een 4 kilometer lange weg tussen beide verenigingen.

Uitslagen zondagvoetbal

Roestig Hoogeveen in slotfase langs Be Quick 1887

MSC boekt tegen RKHVV eerste overwinning van 2019

Verliezend Alcides baalt van arbitrage

Veel succes voor Drentse clubs in 1F

In de heenwedstrijd liet WKE zich het kaas van het brood eten. Een 0-3 voorsprong werd slordig uit handen gegeven en dat duel eindigde toen in een 3-3 gelijkspel.Met een punt zou WKE deze keer extra balen gezien de koppositie in de tweede periode. Ondanks dit gegeven begon de ploeg van Jouke Jan Meertens twijfelachtig. WKE kende een slordige openingsfase waarin de gasten een paar keer goed door konden komen.De eerste kans liet dan ook niet lang op zich wachten. Al na vijf minuten spelen had Aron Brinks zijn twaalfde treffer van het seizoen moeten maken, nadat hij met een fijne steekpass van Mahir Salaah voor de keeper werd gezet. Deze kwam echter op tijd zijn goal uit, waar Brinks nog niet helemaal scherp leek.Na een kwartier spelen werd de thuisploeg echt wakker. WKE had meer balbezit, maar kon dat nog promoveren tot grote kansen. Wel dacht Henk Bakker een penalty te kunnen claimen. Waar WKE deze niet kreeg, werd Weerdinge na 35 minuten wel op zijn wenken bediend. Brinks kapte zich prima vrij in een druk strafschopgebied en werd daarop gevloerd. Jaimy Wessels toonde zich koel en prikte de strafschop binnen.Van deze voorsprong kon Weerdinge niet lang genieten. Slechts twee minuten na de treffer kwam WKE op gelijke hoogte. Henk Bakker stond met de rug naar de goal maar wist met een bekeken hakje de keeper te passeren, waardoor het bij rust 1-1 was.De tweede helft was er een van en voor Henk Bakker, ingeleid door zijn tweede goal van de dag en vijftiende van het seizoen. Hij liet drie verdedigers het nakijken om vervolgens met een droog schot de eindstand op 2-1 te zetten.Bakker had daarna nog drie assists kunnen bijschrijven als onder andere Jochem Scholten zijn kansen had benut. Ook was Bakker zelf nog een aantal keren dicht bij de 3-1, maar dat scenario bleef Weerdinge bespaard.