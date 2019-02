Deel dit artikel:













Muziek achter de Voordeur in Hoogeveen: 'Livemuziek in je huiskamer is echt bijzonder' Meer dan 400 mensen komen af op Muziek achter de Voordeur (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

De eerste editie van 'Muziek achter de Voordeur' in Hoogeveen is een succes geworden. De organiserende rotary Hoogeveen/De Wolden verkocht meer dan 400 kaarten. De bezoekers konden op 16 locaties genieten van muziek.

Geschreven door Steven Stegen

Al ruim voor de eerste musici arriveren is John Schoonheim een tevreden mens. Hij bedacht het concept samen met Roelof Beukinga en Jaap Uiterwijk Winkel. "Nou ja, eigenlijk hebben we het afgekeken van Zwolle", lacht Schoonheim. "Het idee is om in bedrijven en huiskamers heel veel verschillende soorten livemuziek aan te bieden."



In het kantoor van makelaar Ronald Otten klinken de klanken van Klets, een formatie uit Zuidwolde die Jiddische klanken brengt. Otten vindt het prachtig. "Ik vond het gelijk een heel leuk idee en stel er graag ruimte voor beschikbaar."



Goed doel

Even verderop in de gloednieuwe woning van Harjo en Annet Woltinge staat Duo Sonic op te treden. "Livemuziek in je huiskamer, dat is heel bijzonder", zegt de vrouw des huizes. "En het is helemaal geweldig dat de artiesten dit belangeloos doen en dat de opbrengst voor een goed doel is."



Dat goede doel is de stichting Phihezo in Hoogeveen. Die verzorgt sport- en spelactiviteiten voor mensen met een verstandelijke beperking. De organisatie van 'Muziek achter de Voordeur' hoopt dat het evenement een jaarlijkse traditie kan worden.