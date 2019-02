Deel dit artikel:













'Een beetje lijm en binnen tien minuten vlieg je weer' Leden van de Roder Luchtvaart Club vlogen vandaag met hun vliegtuigen in een sporthal (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman)

Een plakbandje hier en een sliert crêpepapier daar, zo simpel kan een hobby zijn. Leden van de Roder Luchtvaart Club lieten vandaag hun kunsten zien in de Rodenburghal in Leek.

Geschreven door Jeroen Kelderman

Een klein aantal lichte vliegtuigjes met een sliert crêpepapier jaagt door de lucht. De modelvliegers proberen de slierten van elkaar af te snijden, door er met hun model doorheen te vliegen. Het oogt behoorlijk chaotisch, maar het gaat vaak goed.



"Binnen vliegen is heel anders dan buiten", zegt Karl Dekkinga. "De ruimte is veel kleiner, dus de muren zijn altijd dichtbij." De vliegtuigen zijn op afstand bestuurbaar, maar wegen vaak niet meer dan 250 gram. De modellen zijn daarom gemaakt van een soort schuim. De lichtste soort is Depron, maar dat heeft als nadeel dat het behoorlijk breekbaar is.



Vliegtuigcrash

Opeens klinkt er een klap. Twee vliegtuigjes zijn tegen elkaar aan gevlogen en storten naar beneden. De eigenaar kan er wel om lachen: "Een beetje lijm en binnen tien minuten vlieg je meestal weer."



Leden van de Roder Luchtvaart Club vliegen in de zomer buiten op een veld in de buurt van het Ronostrand, maar in de winter is het weer vaak te slecht. Een aantal leden heeft daarom bedacht om binnen in een sporthal te vliegen.



Op 24 februari en 17 maart zijn de vliegers weer te vinden in de Rodenburghal.