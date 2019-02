MSC boekt tegen RKHVV eerste overwinning van 2019

VOETBAL - Het kostte flinke moeite, maar MSC uit Meppel heeft de eerste overwinning van 2019 geboekt. Na twee nederlagen op rij kon het zondagmiddag een overwinning bijschrijven tegen hekkensluiter RKHVV: 1-0

Door nederlagen tegen DEM en Fortuna Wormerveer was de ploeg van trainer Berry Zandink afgezakt naar de zevende plek. MSC was vooraf favoriet, maar was de wedstrijd in Huissen niet vergeten. Toen verspeelde MSC een 0-2 voorsprong. Uiteindelijk was de eindstand 7-2.RKHVV kreeg aan het begin van de wedstrijd de beste kansen. Doelman Benjamins redde knap op een kopbal van Jefta Koudijs. Daarna nam MSC geleidelijk het heft in handen. Remco Hof en Camiel Fidom kregen goede mogelijkheden, maar konden het net in eerste instantie niet vinden. Na ruim twintig minuten spelen was het wel raak. Fidom faalde niet oog in oog met de doelman.Ook in de tweede helft bleef het spannend. Opnieuw waren de grootste kansen voor MSC te noteren, maar vooral Justin Benjamins had het vizier niet op scherp. Doordat MSC de voorsprong niet verder uitbouwde, bleef RKHVV tot het einde hoop houden. Tot grote mogelijkheden leidde dit echter niet, maar de opluchting was groot toen MSC de overwinning over de streep trok. Zeker omdat alle bezoekers de 7-2 nederlaag op 30 september nog op et netvlies hadden staan.Door de overwinning stijgt MSC naar de zesde plaats in de Hoofdklasse A. Volgende week wacht een uitwedstrijd tegen RKZVC uit Zieuwent.