Uitslagen zondagvoetbal

VOETBAL - vv Hoogeveen is 2019 uitstekend begonnen. De zondaghoofdklasser won, met moeite, van Be Quick 1887. De Drentse club won door een goal diep in blessuretijd met 2-1 en blijft daardoor volop in de kampioensrace.





Vanwege de winterse omstandigheden was er ook vandaag een beperkt programma. Bekijk hieronder alle uitslagen van vandaag:



MSC boekte na twee nederlagen weer een zege. Tegen hekkensluiter RKHVV werd met 1-0 gewonnen.